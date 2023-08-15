На первом мостовом сооружении обхода Нижнекамска и Челнов приступили к устройству покрытия

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На мостовом переходе через реку Аланку, который возводят на втором этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов, приступили к устройству покрытия. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодора».

Строить самый маленький мост на обходе городов специалисты начале еще в мае прошлого года. Рабочие возвели опоры, смонтировали балки пролетного строения. На пролетном строении устроили деформационные швы. Предстоит уложить 715,5 кв. м нижнего слоя покрытия толщиной 4 см. Верхний слой покрытия будет выполнен из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 5 см. Всего на объекте будет уложено 166,5 тонн асфальтобетона. Также на строящемся мосту ведутся работы по укреплению конусов монолитным бетоном и монтажу лестничных сходов.

После завершения работ на мосту через реку Аланку дорожники приступят к устройству покрытия на путепроводе в районе села Шингальчи.

скриншот realnoevremya.ru из видео vtk.rosavtodor.gov.ru

На втором этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов проектом предусмотрено строительство восьми мостов и двух путепроводов протяженностью от 42 до 308 метров. Работы ведутся на всех объектах. Мостостроители возводят опоры, устраивают балки пролетного строения, в ближайшее время приступят к устройству покрытия.

Еще в июле первые три блока пролетного строения моста через реку Каму на первом этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов подняли на стапельную площадку, на которой предстоит укрупнить металлические блоки. Длина одного металлического блока — 12 метров, а масса — 82 тонны. Части пролетного строения соберут в единую цельнометаллическую равнопрочную конструкцию с помощью сварочных работ.

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Айрат Назипов