Удельный вес отходов Татарстана в общероссийской массе ТКО в 2022 году составил 2,8%

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Удельный вес отходов, образовавшихся в Татарстане, в общероссийской массе твердых коммунальных отходов (ТКО) в 2022 году составил 2,8%. Об этом говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза».

Среднестатистический россиянин за прошлый год оставил после себя 312,6 кг мусора — это на 5,7% (или почти на 20 кг), меньше, чем в 2021 году.

На первом месте по генерации бытового мусора оказалась Амурская область (в среднем 652,4 кг на человека),на 2-м — Адыгея (583,3 кг), на 3-м — Чукотский автономный округ (562,1 кг). Далее идет Магаданская область (557,6 кг) и Крым (476,7 кг).

Наименьшее же количество ТКО в пересчете на одного жителя образуется в Бурятии (115,8 кг), Ингушетии (125,9 кг), Тыве (162 кг), Хакасии (165,6 кг), Дагестане (194,8 кг).

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Максимальная масса отходов в 2022 году была образована в Москве и области — почти около одной пятой всех ТКО России (19,9%).

С большим отрывом на 2-м месте расположился Краснодарский край (4,1% от общей массы), замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург (3,4%). Далее идут Свердловская и Ростовская области (по 3,2%), Татарстан (2,8%), Самарская область и Башкирия (по 2,5%), Воронежская и Нижегородская области (по 2,1%).

Наименьший удельный вес в общероссийской массе отходов имеет Ненецкий автономный округ (0,03%).

Исследование проводилось на основе статистических данных Росприроднадзора по форме 2-ТП (отходы) о массе образованных ТКО, уточняет ТАСС. По этой форме отчитываются региональные операторы, осуществляющие вывоз и последующую обработку ТКО. При этом общая масса ТКО сопоставлялась со среднегодовой численностью постоянного населения регионов, согласно данным Росстата.



В июле российский экологический оператор (РЭО) зафиксировал рост жалоб на вывоз твердых коммунальных отходов в Татарстане. За год количество обращений увеличилось в 1,5 раза.



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Илина Хакимова