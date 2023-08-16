CNN: Трамп должен добровольно явиться в тюрьму для ареста

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Бывший президент США Дональд Трамп и другие фигуранты по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия должны будут до 25 августа добровольно явиться в тюрьму, где их формально арестуют, сообщает телекомпания CNN со ссылкой на заявление офиса шерифа округа.

— На данный момент на основании указаний, полученных от окружной прокуратуры и председательствующего судьи, ожидается, что все 19 подсудимых, указанных в обвинительном заключении, будут помещены в тюрьму на Райс-стрит, — говорится в заявлении.

Как уточняет телекомпания, все обвиняемые пройдут формальную процедуру ареста, включающую в себя обыск, фотографию и снятие отпечатков пальцев.

— Кроме того, из-за беспрецедентного характера этого дела некоторые обстоятельства могут измениться практически без предупреждения, — подчеркивается в заявлении офиса шерифа.

Вчера Дональду Трампу большое жюри присяжных в штате Джорджия предъявило обвинения по делу о предполагаемых попытках повлиять на исход выборов 2020 года. Всего обвинения выдвинуты против 19 лиц по 41 пункту.

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Илина Хакимова