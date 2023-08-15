В Татарстане на строительстве скоростной трассы пострадал рабочий — начальника отдали под суд

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Начальника производственной базы ООО «СК «Автодор» обвинили в нарушении требований охраны труда, за что он предстанет перед судом, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.



Следствие считает, что обвиняемый в марте 2023 года, работая в компании-подрядчике на строительстве скоростной автодороги Москва — Нижний Новгород — Казань, дал 44-летнему рабочему на производственной базе в Кайбицком районе пройти к месту погрузки железобетонных изделий.

Когда рабочий проходил мимо горы из щебня, на него с 7-метровой высоты скатился валун из смерзшихся камней. Мужчину доставили в больницу и оказали помощь. Установлено, что сотрудника не ознакомили с инструкцией по охране труда, не было принято и мер против осыпания складируемых инертных материалов.

Обвиняемый признал причастность к совершению преступления. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Буинске вечером 11 августа 50-летний оператор очистных сооружений погиб в сточном колодце на территории одного из городских предприятий. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



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Маргарита Головатенко