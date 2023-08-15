Из Набережных Челнов в Лисичанск отправили гуманитарную помощь весом 20 тонн

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Из Набережных Челнов в подшефный Татарстану город Лисичанск отправили очередную партию гуманитарного груза весом 20 тонн на сумму 3,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации автограда.

Гуманитарный груз предназначен для полевой кухни. Она позволит обеспечить горячим питанием не только жителей Лисичанска, но и ближайших территорий.

— Группа волонтеров во главе с Рустамом Гатиным выполняет важную миссию в подшефном нашей республике городе Лисичанске. И мы, как составная часть многонациональной республики, выполняем эту важную миссию. Груз формируется здесь: крупа, сахар, все, чтобы накормить людей. Все расходы город берет на себя, — прокомментировал отправку груза мэр города Наиль Магдеев.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, из Татарстана регулярно отправляют гуманитарную помощь. В середине июля, например, в Лисичанск и Рубежное направили 75 тонн продуктов и вещей.

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Айрат Назипов