В Комитете по транспорту Казани опровергли сбой в системе работы навигации общественного транспорта

В Комитете по транспорту Казани рассказали, что система навигации работает в штатном режиме. По данным ведомства, сбоев в системе работы навигации ГЛОНАСС нет.

— Данные движения общественного транспорта корректно отображаются на navi.kazantransport.ru и в приложении «Казань транспорт», — рассказали в Комитете.

Там подчеркнули, что навигация может некорректно отображаться в сторонних сервисах.

realnoevremya.ru (архив)

Напомним, сегодня казанцы жаловались на некорректную работу приложений. Так, в одном из них отображался далеко не весь казанский транспорт: хотя по городу он курсирует в обычном режиме.



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Айрат Назипов