В Казани снова перестал корректно отображаться транспорт в приложениях

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани снова перестал корректно отображаться в приложениях транспорт, курсирующий на улицах города. На это обратили внимание жители города.

Так, в одном из приложений отображается далеко не весь казанский транспорт: хотя по городу он курсирует в обычном режиме.

скриншот realnoevremya.ru/«Яндекс.Карты»

По словам очевидцев, не совсем корректно работают и табло на остановках: они показывают прибывающий транспорт, но с неправильным временем ожидания.

В приложении также отсутствует информации о троллейбусах, курсирующих по городу:

скриншот realnoevremya.ru/«Яндекс.Карты»

В Казани навигация в приложениях переставала работать с 20 июля по 3 августа. В Комитете транспорта города пояснили, что это было связано со сбоем на сервере. А 1 августа в столице Татарстана частично возобновили работу информационного табло на остановках общественного транспорта.

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Илина Хакимова