ЦБ: годовая инфляция в России продолжит повышаться

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Годовая инфляция в России в ближайшие месяцы продолжит повышаться и составит 5—6,5%, следует из материалов Банка России.



— Это будет связано с нарастанием ценового давления и выходом из расчета годовой инфляции низких значений месячных приростов летнего периода 2022 года, — сказано в материалах.

По данным ЦБ, в 2024 году инфляция вернется к 4% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

В среднем за последние три месяца потребительские цены росли темпом 0,61% месяц к месяцу, то есть в годовом выражении это соответствует 7,6%.

Совет директоров Банка России во вторник, 15 августа, проведет внеочередное заседание по ключевой ставке. По плану оно должно было состояться 15 сентября. Релиз по итогам заседания совета директоров регулятора планируется опубликовать завтра, в 10.30 по московскому времени.

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Маргарита Головатенко