Зинэтула Билялетдинов после матча с «Трактором»: «Сегодня была худшая игра на турнире»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал заключительный матч Кубка TANECO 2023 против «Трактора» (1:2).



— Сегодня была худшая игра на турнире, даже и говорить нечего… К сожалению, мы не смогли сыграть как необходимо. Но время есть, будем работать и поправлять все… Ошибок было много, поэтому даже перечислять их не буду.

На вопрос журналистов о том, был ли «разнос» в раздевалке после поражения, Билялетдинов ответил отрицательно:

— Да нет, как я могу? Вы что? Все аккуратненько, у нас воспитанные, культурные ребята, все понимают.

Билялетдинов отметил, что касательно «Трактора» у команды нет «реваншизма», но к матчу будут готовиться серьезно. Тренер выразил уверенность в том, что игра «будет другой».

«Ак Барс» на домашней арене уступил «Трактору» со счетом 1:2 в финальном матче Кубка TANECO, таким образом оказавшись на втором месте. Третье место в Кубке TANECO — у «Локомотива», четвертое — у «Барыса».



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Маргарита Головатенко