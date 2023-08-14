В Казани заработал фонтан в сквере Славы на улице Зорге

В сквере Славы на улице Зорге в Казани после капитального ремонта заработал фонтан, сообщили в Комитете внешнего благоустройства города.



Рабочие заменили все механизмы фонтана, провели гидроизоляцию и выполнили облицовку керамогранитом. Снаружи уложили гранитную плитку, а в центре установили новую звезду.

Фонтан несколько лет служил статичным декоративным объектом, поскольку нуждался в капремонте. Теперь в чаше установили конструкцию с 12 струями воды и светильниками, ночью он переливается разными цветами.

В 2023 году на содержание фонтанов в Казани потратили почти 25 млн рублей. Профинансировали работы из городского бюджета.

Фонтаны к летнему сезону в столице Татарстана начали готовить в конце марта. Запускать их постепенно начали в апреле.

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Маргарита Головатенко