Полицейские Татарстана установили точную причину смерти ребенка

В Агрызском районе Татарстана полицейские установили точную причину смерти 8-летнего ребенка, тело которого поступило в дежурную часть отдела МВД 12 августа, сообщили в пресс-службе республиканского ведомства.



Родители ребенка объясняли сотрудникам полиции, что их сын неудачно спрыгнул с крыши сарая, в результате чего получил не совместимые с жизнью травмы. Однако правоохранители выяснили, что причина смерти была иной.

Выяснилось, что две семьи выехали на отдых в деревню Мадьяры. Вечером 32-летний дядя мальчика катал его на квадроцикле. Он не справился с управлением, транспорт опрокинулся, ребенок оказался под ним и скончался на месте. Водитель был пьян.

Правонарушителя задержали в соответствии со ст. 91 УПК РФ. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

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Маргарита Головатенко