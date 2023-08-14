В программе развития садоводческих обществ приняли участие 80 товариществ Казани
К республиканской программе развития садоводческих обществ присоединились 80 казанских товариществ. Речь идет о владельцах более 40 тысяч садовых участков, рассказал на «деловом понедельнике» заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.
С 2017 года для садоводов пробурено 30 скважин, построено 77 водонапорных башен, обновлены 25 км электросетей, обустроено 28 км подъездных дорог, установлены 87 площадок под сбор ТКО, приобретены 406 контейнеров и 46 бункеров, резюмировал спикер.
Напомним, целевая республиканская программа развития садоводческих обществ действует в Татарстане с 2017 года. А в прошлом году произошел скандал. «Реальное время» писало о жалобах представителей Союза садоводов Татарстана в различные инстанции. Они обратили внимание на беспрецедентный случай: вместо запланированного строительства дорог до одних СНТ в списке оказались другие. Подробности — в материале интернет-газеты.
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