Ценности и принципы работодателя понятны лишь половине казанцев

Корпоративные ценности и принципы компании понятны и близки лишь половине казанцев. Об этом свидетельствует опрос сервиса SuperJob.

Еще 14% респондентов ценности организации понимают, но не разделяют: «Проблема в том, что все это написано для галочки. Руководство делает так, как удобно в настоящий момент, попирая правила и законы и тем более, какие-то там ценности»; «Ценности нашей компании формируются мужчинами (их основное количество), женское мнение не учитывается».

Каждый девятый опрошенный признался, что корпоративные ценности не понимает: «Ценности надуманные и понимает их только директор и его подпевалы». Еще 13% не знают, какой системы ценностей придерживаются их работодатели.



realnoevremya.ru

Среди горожан старше 45 лет тех, кто эти ценности разделяет, больше, чем среди молодежи — 54% против 24%. Сотрудники крупных компаний реже остальных отвергают корпоративные принципы — 55%.

Напомним, больше всего самых странных вопросов от казанцев на собеседованиях — о деньгах. Примерно 15% всех вопросов связано именно с заработком.

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Елизавета Пуншева