Самые странные вопросы казанцев на собеседованиях связаны с деньгами

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Больше всего самых странных вопросов от казанцев на собеседованиях — о деньгах, об этом рассказали эксперты сервиса по поиску работы SuperJob.



Примерно 15% всех вопросов связано именно с заработком.

В своеобразный топ вошли следующие варианты: «А почему у вас вся зарплата «белая»? У меня с нее налоги будете теперь вычитать?»; «Что такое оклад?»; «Вычитаются ли из зарплаты дни без сохранения заработной платы?».

Однако большой части (20%) интервьюеров не приходилось выслушивать ничего подобного.

realnoevremya.ru (архив)

Увеличилось и количество странных вопросов о графике: «А что, в каникулы тоже надо работать?»; «Можно ли не контролировать меня во времени?». Удивляют рекрутеров (6%) и вопросы, связанные с питанием и расписанием приема пищи в рабочее время. Парадоксальные вопросы о рабочем месте, офисной мебели и оборудовании застали врасплох также 6% представителей компаний.

Столько же рекрутеров (6%) удивляют расспросы о руководстве: состоит ли в браке, кто по гороскопу, какой характер.



Еще 5% работодателей сталкивались со странными вопросами об объемах работы, 4% приходилось проводить собеседование с соискателями, которые выясняли, чем занимается компания. Еще 3% представителей компаний удивляли вопросы о дресс-коде и отношении к вредным привычкам работников. Около 2% рекрутеров сталкивались с заигрываниями со стороны соискателей, и столько же рассказали о попытках соискателей выяснить их личное отношение к компании.

Уровень волнения казанцев перед собеседованием оказался напрямую связан с их зарплатой: чем больше зарабатывают казанцы, тем меньше они испытывают стресс перед интервью. Однако только 10% казанцев признались, что очень волнуются перед собеседованием.

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Илина Хакимова