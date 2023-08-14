Число жалоб жителей поселков Казани на водоснабжение сократилось почти в два раза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Число жалоб жителей жилых массивов Казани на водоснабжение снизилось почти в два раза. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

— В 2021 году из 97 поселков проблемными в плане водоснабжения были 34 жилых массива. За два года вновь проложены и заменены водопроводные сети в 22 поселках — Медгородок, Залесный, Старые Горки, Северный, Старое Караваево и других — протяженностью 5,5 км. Благодаря выполненным работам мы фиксируем почти двукратное снижение числа обращений жителей поселков на проблемы с водой, — рассказал он.

Он уточнил, что ежегодно казанские власти получали в летнее время «под 300 жалоб». В прошлом году их было 148, а в этом — 144.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 97 жилых массивах Казани насчитывается 215,5 тысячи жителей, рассказал Искандер Гиниятуллин. Они проживают в 49,7 тысячи домах.

Напомним, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин обращал внимание, что муниципальные образования должны самостоятельно решать проблемы поселков. По его словам, у них есть средства на эти цели.



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Татьяна Демина