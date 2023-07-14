За первые полгода с татарстанских должников за ЖКУ взыскали чуть меньше 400 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

За первое полугодие 2023 года с должников по жилищно-коммунальным услугам взыскали 375,5 млн рублей. Такие данные предоставили в пресс-службе ГУФССП России по Татарстану.

Чаще всего у должников арестовывают имущество. Например, у одного из казанцев забрали автомобиль BMW за долги перед управляющей компанией. Он задолжал 200 тысяч рублей.

— Судебный пристав-исполнитель совместно с представителем управляющей компании арестовал автомобиль и поместил на охраняемую стоянку коммунальщиков. Как только иномарку увезли, гражданин оплатил все счета фактуры за услуги ЖКХ. Осталось погасить исполнительский сбор, и только тогда автомобиль будет возвращен автовладельцу, — рассказали в пресс-службе.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За первое полугодие 2023 года судебные приставы Татарстана взыскали 8,2 млрд рублей. В этом году приставы составили более 7 тысяч актов ареста имущества должников на общую сумму 3,8 млрд рублей. Стоимость арестованного имущества, переданного на реализацию, составила 1,5 млрд рублей.

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Айрат Назипов