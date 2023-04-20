Алексей Песошин о проблеме поселков в Татарстане: «Этот вопрос должен решаться на муниципальном уровне»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин заявил, что муниципальные образования должны самостоятельно решаться проблему поселков, отвечая на вопрос депутата Госсовета республики Николая Рыбушкина. На это, по его словам, у них есть средства.

— Алексей Валерьевич, у меня вопрос, который я задаю, по-моему, четвертый или пятый год: программа «Поселок» на республиканском уровне когда-нибудь будет принята? Я бы хотел это услышать, потому что меня спрашивают об этом депутаты Казанской городской думы, — спросил Алексея Песошина депутат Госсовета Татарстана Николай Рыбушкин, заявив, что считает проблему городских поселков назревшей и требующей решения.

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В ответ на это премьер-министр республики заявил ему, что муниципалитеты получают средства, которые, в частности, могут тратить на решение указанной проблемы.

— Николай Николаевич, я бы порекомендовал вам обняться с депутатами муниципальных образований, подойти к зеркалу и еще раз задать этот вопрос. Этот вопрос должен решаться на муниципальном уровне. Все средства, которые выделяются республикой, муниципалитеты могут тратить так, как это положено, — сказал Алексей Песошин.

скриншот трансляции

На это Николай Рыбушкин заявил, что знает, что «это очередная отговорка», и еще раз заявил, что нужна республиканская программа. По его словам, ранее в кабмине ему говорили, что работа в этом направлении ведется.

Напомним, о проблемах поселков, в том числе казанских, говорят не первый год. Среди них, например, плохие дороги. Этой весной вместе со снегом во многих районах Татарстана «растаяли» остатки дорог местного значения. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина