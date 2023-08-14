В Татарстане на развитие инфраструктуры на двух площадках привлекли почти 20 миллиардов рублей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Татарстане на развитие сетей, коммуникаций и дорог в «Лаишевском узле» привлекли 10,8 млрд рублей. Недавно республике согласовали еще 3,5 млрд рублей, которые направят на завершение работ на площадке. К 2035 году здесь введут порядка 4,5 млн квадратных метров жилья, сообщил в интервью РБК «Татарстан» министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Марат Айзатуллин.

По его словам, на развитие инфраструктуры проекта «Большой Зеленодольск» затратят порядка 5,4 млрд рублей. В этом году ожидается поступление первых денег, и тогда начнется строительство водозабора и магистральных сетей водопровода.

realnoevremya.ru

— По канализации мы уже ведем работы по федеральной программе «Жилье», будет построена система канализации, проведена реконструкция очистных сооружений: до конца 2024 года мы должны реконструировать очистные сооружения в поселке Васильево, чтобы принимать там стоки с «Большого Зеленодольска», — заявил министр.

По данным на 5 августа, в Татарстане введено 2,4 млн кв. метров жилья, или 80,6% от годового плана. Застройщиками коммерческого жилья введено 72% от запланированного объема. Это 128 многоквартирных домов общей площадью 1 млн «квадратов».

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Елизавета Пуншева