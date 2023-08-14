МВД России объявило в розыск троих украинских генералов, обвиняемых в обстрелах Донбасса

МВД России объявило в розыск троих украинских генералов, в том числе заместителя главнокомандующего вооруженными силами Украины генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка, которые обвиняются в обстрелах Донбасса, в результате которых погибли и пострадали более 100 человек.

— Мойсюк Евгений Георгиевич. Украинец. Разыскивается по статье УК, — сказано в базе, на данные которой обратил внимание ТАСС.

Однако информация о том, по какой именно статье ведется розыск, не сообщается. Также в базе МВД по уголовной статье разыскиваются генерал-майоры ВСУ Игорь Палагнюк и Андрей Ковальчук.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в конце июля СК России заочно предъявил обвинение бывшему командующему оперативно-тактической группировкой «Восток» Игорю Палагнюку, бывшему командующему десантно-штурмовыми войсками Украины Евгению Мойсюку, начальнику объединенного оперативного штаба в зоне ООС Андрею Ковальчуку.

В ведомстве указали, что в 2016, 2017, 2019 годах перечисленные лица командовали подразделениями ВСУ, которые обстреливали населенные пункты Донецкой и Луганской народных республик — погибли и получили ранения свыше 100 человек.

В конце мая этого года сообщалось, что МВД России объявило в розыск главнокомандующего украинской армии Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками Украины Александра Сырского.



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Илина Хакимова