МВД России объявило в розыск главкома ВСУ Залужного и командующего пехотой Сырского
Главнокомандующего украинской армии Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками Украины Александра Сырского объявили в розыск. Соответствующие карточки появились в базе МВД России.
В отношении обоих возбудили уголовное дело. Однако в МВД не уточнили, по каким статьям разыскивают фигурантов.
Неделю назад СМИ сообщали, что Залужный получил травму головы и другие ранения при ракетном ударе. Главком ВСУ был госпитализирован в военный госпиталь.
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