Новости общества

18:43 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

МВД России объявило в розыск главкома ВСУ Залужного и командующего пехотой Сырского

17:32, 30.05.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
МВД России объявило в розыск главкома ВСУ Залужного и командующего пехотой Сырского
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Главнокомандующего украинской армии Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками Украины Александра Сырского объявили в розыск. Соответствующие карточки появились в базе МВД России.

В отношении обоих возбудили уголовное дело. Однако в МВД не уточнили, по каким статьям разыскивают фигурантов.

Фото: commons.wikimedia.org (Залужный — в центре)

Неделю назад СМИ сообщали, что Залужный получил травму головы и другие ранения при ракетном ударе. Главком ВСУ был госпитализирован в военный госпиталь.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также