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Над Белгородской областью уничтожили еще один беспилотник

14:18, 13.08.2023
Над Белгородской областью уничтожили еще один беспилотник
Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Средства ПВО обнаружили и уничтожили еще один беспилотник в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что в результате инцидента разрушений и пострадавших нет.

Беспилотник сбили около 13.30 (мск).

Сегодня российские средства ПВО обнаружили и уничтожили беспилотники на территориях Белгородской и Курской областей. Уточняется, что в результате атак пострадавших и разрушений нет.

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Елизавета Пуншева
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