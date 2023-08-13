Над Белгородской областью уничтожили еще один беспилотник

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Средства ПВО обнаружили и уничтожили еще один беспилотник в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что в результате инцидента разрушений и пострадавших нет.

Беспилотник сбили около 13.30 (мск).

Сегодня российские средства ПВО обнаружили и уничтожили беспилотники на территориях Белгородской и Курской областей. Уточняется, что в результате атак пострадавших и разрушений нет.

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Елизавета Пуншева