Российская ПВО уничтожили беспилотники над Курской и Белгородской областями

Российские средства ПВО обнаружили и уничтожили беспилотники на территориях Белгородской и Курской областей. Об этом сообщили в Минобороны страны.

— Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — заявили в министерстве.

Уточняется, что в результате атак пострадавших и разрушений нет.

Над Белгородской областью БПЛА сбили около 11.00, над Курской — около 11.30.

Сегодня в небе над Белгородской областью уже пресекли попытку атаки украинского беспилотника. Об этом сообщило Минобороны. По данным министерства, пострадавших и разрушений нет.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Елизавета Пуншева