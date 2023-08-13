За шесть месяцев в Татарстане сдали в эксплуатацию 20,9 тысячи квартир

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за январь — июнь 2023 года предприятия и организации республики сдали в эксплуатацию 20 904 квартиры. Их общая площадь превысила миллион квадратных метров.

Всего за первое полугодие этого года предприятия, организации и население региона построили 2,3 млн «квадратов» жилья. Это на 21,4% больше, чем за январь — июнь прошлого года, сообщает Татарстанстат.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, по данным официальной статистики, во втором квартале 2023 года жилье на первичном рынке в Татарстане подорожало по отношению к январю — марту на 2,2%. По темпу роста цен республику в Приволжском федеральном округе обогнали Чувашия (+4,7%), Марий Эл (+4%), Мордовия (+3,1%) и Кировская область (+2,4%).

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Татьяна Демина