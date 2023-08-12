Число россиян, регулярно занимающихся спортом, выросло на 4 млн человек

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Число россиян, занимающихся регулярно спортом, за последний год увеличилось на 4 млн человек, об этом заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Таким образом, количество граждан России, систематически занимающихся спортом, составляет 53% от всего населения страны.

Чернышенко рассказал, что в 2023 году во всех российских регионах проходят мероприятия, приуроченные к столетию образования государственного органа в сфере физической культуры и спорта, передает ТАСС.

Правительство России поддерживает спортивные инициативы на всех уровнях, ведется подготовка квалифицированных кадров, выделяются средства на создание спортивной инфраструктуры в городах и селах. На сегодняшний день более 345 тыс. спортивных объектов ежедневно открывают двери для всех желающих.

— ...благодаря чему мы планомерно идем к достижению цели, поставленной президентом Владимиром Путиным, — увеличить к 2030 году до 70% долю россиян, систематически занимающихся спортом, — добавил Чернышенко.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По словам заместителя председателя правительства, Россия создает новые форматы:

— ..мы приглашаем весь мир участвовать в спортивных соревнованиях, таких как Игры стран СНГ, Игры стран БРИКС, Игры дружбы и, конечно, международный мультиспортивный турнир «Игры будущего», который впервые пройдет в 2024 году в Казани, — подчеркнул Чернышенко.

Он обратил внимание, что тестовые мероприятия «Игр будущего» привлекли внимание нескольких десятков стран, а в России открылось 60 региональных отделений Всероссийской федерации фиджитал-спорта.



Казань, как и многие другие города России, 12 августа отмечает День физкультурника. В честь праздника в столице Татарстана прошли спортивные состязания.

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Илина Хакимова