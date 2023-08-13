В первом полугодии в Татарстане выросло число разводов

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

В Татарстане за январь — июнь 2023 года развелись 7 186 пар. Количество разводов в республике по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 235, или на 3,4%, следует из данных официальной статистики.

Помимо Татарстана в Приволжском федеральном округе количество разводов увеличилось в Мордовии (+0,1%), Нижегородской области (+1,5%), в Самарской области и в Удмуртии (+3,1%), Кировской области (+6,5%), в Саратовской области (+7,8%), в Марий Эл (+10%) и в Пермском крае (+11,1%).

Всего в Приволжском федеральном округе за первое полугодие 2023 года развелись 58 697 пар, подсчитали в Росстате. Количество расторгнутых браков выросло на 1 426, или на 2,5%.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Напомним, в июне 2023 года в Татарстане зарегистрировали 1 103 развода. Разведенных пар оказалось на 133, или на 10,8% меньше, чем в аналогичном месяце прошлого года.



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Татьяна Демина