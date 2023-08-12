В первом полугодии в Татарстане сократилась рождаемость

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

За январь — июнь 2023 года в Татарстане на свет появилось 17 414 малышей. Это на 253 новорожденных, или на 1,4% меньше, чем за первое полугодие прошлого года, следует из данных официальной статистики.

Рождаемость в первой половине этого года упала почти во всех 14 регионах Приволжского федерального округа. Исключение — Оренбургская область, в которой она выросла на 0,3%, или на 27 детей, до 7 880 новорожденных.

Всего в ПФО за шесть месяцев 2023 года на свет появилось 112 920 малышей. По сравнению с январем — июнем прошлого года количество новорожденных снизилось на 3 251 ребенка, или на 2,8%.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Среди регионов ПФО заметнее всего рождаемость в первой половине 2023 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года сократилась в Марий Эл — на 8%. Там за январь — июнь родились 2 664 ребенка, сообщили в Росстате.

Напомним, в июне 2023 года в Татарстане на свет появились 3 050 новорожденных. Это на 11 малышей, или на 0,4% меньше, чем в аналогичном месяце прошлого года.



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Татьяна Демина