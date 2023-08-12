Минцифры России запретило сотрудникам использовать устройства Apple на работе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Минцифры России запретило своим сотрудникам использовать мобильные гаджеты Apple для рабочих целей, в том числе для доступа к рабочим приложениям и переписке, об этом сообщил глава министерства Максут Шадаев.



— Вводится запрет на использование мобильных устройств [Apple], соответственно, смартфоны и планшеты, для доступа к рабочим приложениям и доступа к рабочей переписке, — сказал он.

Однако глава министерства добавил, что «в личных целях айфоны можно использовать», больше не вводится никаких иных ограничений. Министр также рассказал, что если у сотрудника нет возможности использовать телефон на системе Android, то он должен будет использовать компьютерную технику для доступа к почте и документообороту, передает «РИА Новости».

— Мы не планируем финансировать закупку личных устройств для доступа к рабочим приложениям, — сказал Шадаев.



Некоторые российские чиновники уже начали получать смартфоны на базе отечественной операционной системы «Аврора». Но пока речь идет только о тестировании таких девайсов. На первое время пользователями отечественных аппаратов, вероятно, станут «сенаторы и их помощники, а также группы сотрудников аппарата СФ, регулярно взаимодействующие друг с другом для решения своих функциональных задач».



В марте в администрации президента России сотрудников внутриполитического блока из-за соображений безопасности обязали избавиться от смартфонов iPhone к 1 апреля этого года. В августе сообщалось, что министерства финансов и энергетики России в ближайшее время введут запрет для своих сотрудников на использование техники Apple в рабочих целях.



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Илина Хакимова