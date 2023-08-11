«Известия»: в российских госструктурах начали тестировать гаджеты на базе отечественной ОС «Аврора»

Российские чиновники начали получать смартфоны на базе отечественной операционной системы «Аврора». Но пока речь идет только о тестировании таких девайсов, об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в госорганах.

Уточняется, что в Совет Федерации уже поставлено несколько десятков таких аппаратов с возможностью увеличения количества в случае успеха эксперимента.

В издании уточняют, что первое время пользователями отечественных аппаратов, вероятно, станут «сенаторы и их помощники, а также группы сотрудников аппарата СФ, регулярно взаимодействующие друг с другом для решения своих функциональных задач».

Источник газеты в верхней палате парламента рассказал, что на тестировании взяли два типа устройств: планшеты и смартфоны. Сейчас говорить о первых итогах тестирования, однако, рано — сначала нужно оценить их основные функции и провести тесты сопутствующих программных продуктов.

realnoevremya.ru (архив)

По его словам, такие устройства на базе «Авроры» должны подготовить почву для возможного перехода на российские аппараты в случае необходимости.



Напомним, разработкой и внедрением «Авроры» занимается «Открытая мобильная платформа», принадлежащая «Ростелекому». Однако в компании не стали комментировать изданию поставки аппаратов с этой ОС конкретным заказчикам.

В марте в администрации президента России сотрудников внутриполитического блока из-за соображений безопасности обязали избавиться от смартфонов iPhone к 1 апреля этого года. В августе сообщалось, что министерства финансов и энергетики России в ближайшее время введут запрет для своих сотрудников на использование техники Apple в рабочих целях.

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Илина Хакимова