«Коммерсантъ»: сотрудников администрации президента России обязали избавиться от iPhone

В администрации президента России сотрудников внутриполитического блока из-за соображений безопасности обязали избавиться от смартфонов iPhone к 1 апреля этого года. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников.

Согласно информации от одного из них, запрет на пользование техникой Apple может распространиться и на чиновников, занимающихся внутренней политикой в региональных администрациях.

Также сообщается, что в Кремле могут рассмотреть возможность закупки для своих сотрудников новых безопасных смартфонов.

Один из собеседников добавил, что взамен сотрудникам АП рекомендовали приобретать телефоны с операционными системами Android, ее китайскими аналогами или «Авророй». Последняя разработана российской компанией «Открытая мобильная платформа» — «дочкой» ПАО «Ростелеком».

Фото: pxhere.com

Данное требование связывают с тем, что эти смартфоны в большей степени подвержены взлому и шпионажу со стороны западных специалистов по сравнению с другими смартфонами.

США запретили экспорт смартфонов и гаджетов Apple стоимостью выше $300 в Россию и Белоруссию, пока рано говорить об отключении iPhone в стране, считает эксперт по компьютерному «железу» и гаджетам, преподаватель Московской школы программистов Кирилл Ситнов. Эксперт подчеркнул, что если Apple отключит устройства в России, то рискует потерять источник постоянной прибыли.

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Илина Хакимова