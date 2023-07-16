Минфин и минэнерго России введут для сотрудников запрет на использование iPhone в рабочих целях

Фото: realnoevremya.ru/Карина Аброськина

Министерства финансов и энергетики России в ближайшее время введут запрет для своих сотрудников на использование техники Apple в рабочих целях. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник.

Отмечается, что IT-специалисты министерств отслеживают, когда кто-то из сотрудников открывает рабочую электронную почту с iPhone. Чиновники же жалуются, что из-за запрета «приходится носить с собой еще один телефон».

В марте в администрации президента России сотрудников внутриполитического блока из-за соображений безопасности обязали избавиться от смартфонов iPhone к 1 апреля этого года. Согласно информации от одного из них, запрет на пользование техникой Apple может распространиться и на чиновников, занимающихся внутренней политикой в региональных администрациях.

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Елизавета Пуншева