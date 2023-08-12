Шойгу проверил российскую группировку войск в Арктической зоне

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал отдаленные арктические гарнизоны Северного флота, сообщили в Минобороны РФ.

— Глава российского военного ведомства проверил организацию служебной деятельности и выполнение задач по предназначению специальных подразделений и частей, дислоцированных на архипелаге Новая Земля, в том числе готовность к действиям по охране и обороне особо важных объектов, — сказано в сообщении.

Также Сергей Шойгу вместе с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым совершили облет объектов Центрального полигона РФ. В ведомстве напомнили, что в период с 1954 по 1990 год там провели 132 испытания атмосферных, подземных, подводных, надводных, а также наземного, взрывов ядерного оружия.

Их суммарная мощность составляет 94 процента от мощности всех произведенных в СССР ядерных взрывов.



На сегодняшний день главными задачами Центрального полигона в Минобороны назвали подготовку и проведение испытаний перспективных образцов вооружения и военной техники.



Кроме того, Шойгу проинспектировал готовность объектов социальной инфраструктуры в поселке Белушья Губа на Новой Земле, где расположена самая северная школа в России. В Минобороны напомнили, что в прошлом году по решению Шойгу на Новой Земле построили детский сад c зимним садом, спортзалом и бассейном. Сейчас готовятся к сдаче три жилых дома для военнослужащих, еще один находится на этапе строительства.

В начале июля Сергей Шойгу проверил на полигонах Южного военного округа организацию боевой подготовки военнослужащих-контрактников, которые служат во вновь формируемых соединениях и воинских частях.



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Илина Хакимова