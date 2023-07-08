Сергей Шойгу проинспектировал подготовку вновь формируемых соединений и частей на полигонах ЮВО

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил на полигонах Южного военного округа организацию боевой подготовки военнослужащих-контрактников, которые служат во вновь формируемых соединениях и воинских частях. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

Глава Минобороны лично проинспектировал отработку контрактниками навыков ведения боевых действий в различных условиях обстановки и местности, в том числе в условиях городского боя. Вместе с этим ему продемонстрировали подготовку и проведение занятий по вождению и выполнение стрельб танковыми экипажами Т-90 «Прорыв».

В свою очередь, начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил России генерал-полковник Иван Бувальцев доложил Шойгу, что при обучении особое внимание уделяется теоретическим знаниям поражения военной техники на основе актуальных учебно-методических документов и памяток. Сам учебный материал подготовлен с учетом опыта проведения СВО.

В конце прошлого месяца Шойгу проверил передовой пункт управления одного из объединений «Западной» группировки войск в зоне спецоперации.

На командном пункте глава российского военного ведомства заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Евгения Никифорова по текущей обстановке, характеру действий противника и о выполнении российскими войсками боевых задач на основных тактических направлениях.

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Максим Кокунин