Почти половина родителей уверены, что летом ребенку нужно ограничить использование гаджетов

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Только 29% российских родителей дают ребенку самому выбирать, чем заниматься летом: учебой или отдыхом, сообщает «Газета.Ru».

Почти половина (46%) опрошенных родителей считает, что летом ребенку нужно ограничить использование компьютера и гаджетов.



Четверть (25%) респондентов разрешает детям пользоваться устройствами на каникулах только в образовательных целях; около 40% опрошенных позволяет ребенку играть и смотреть фильмы на компьютере; еще 12% родителей разрешает детям общаться в соцсетях.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Интересно, что почти половина (43%) родителей продолжает использовать компьютер вместе с ребенком ради развлечения. 27% респондентов готовы присоединяется к детям, если они учатся (27%). И 34% редко или никогда не пользуются гаджетами вместе с детьми.



Однако каждый пятый родитель (21%) не ограничивает использование гаджетов вообще.

Около 20% родителей летом заставляет детей учиться, каждый третий родитель (27%) старается сохранять баланс между досугом и учебой. Еще 20% считает, что летом дети должны продолжать образовательный процесс.

Однако 22% респондентов выбирают для ребенка отдых, а не учебу.

И еще треть (29%) позволяет ребенку самостоятельно выбирать, чем заняться на летних каникулах.

Дети, которые учатся летом, могут быстро перегореть к началу семестра. Это часто перерастает в проблемы с учебой и низкие оценки, рассказала психолог и эксперт цифровой образовательной платформы YaClass Эльмира Мифтахова.

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Илина Хакимова