Психолог рассказала о негативном влиянии летней учебы на ребенка

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Дети, которые учатся летом, могут быстро перегореть к началу семестра. Это часто перерастает в проблемы с учебой и низкие оценки. Об этом «Газете.Ru» рассказала психолог и эксперт цифровой образовательной платформы YaClass Эльмира Мифтахова.

По словам эксперта, даже если ученику нужно подтянуться по какому-то предмету во время каникул, этот вопрос нужно решать индивидуально.

— Если у ребенка нет мотивации, то лучше не заставлять, так как без желания он не сможет освоить материал, — подчеркнула она.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Если родители решили продолжить обучение во время летних каникул, им следует выбирать задания, отличные от школьных уроков. Так дети смогут вырваться из учебного цикла и получить новый опыт.

— Это может быть совместное чтение интересных книг, задания с элементами геймификации на онлайн-платформах, обучающие видеоролики, которые доступно объясняют материал, и последующее обсуждение их с родителем, чтобы закрепить усвоенное. Важна и включенность самих родителей, которая поможет дополнительно сблизиться и сориентироваться ребенку во многих вопросах, — отметила Мифтахова.

Она также рекомендует не позволять им сидеть перед компьютером 24 часа в сутки и поздно ложиться спать летом. Это связано с тем, что подросткам трудно изменить такой режим во время учебного процесса, и это может негативно сказаться на их здоровье.

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Елизавета Пуншева