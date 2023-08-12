В Казани во II квартале спрос на услуги по маркетингу вырос на 181%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани во II квартале 2023 года владельцы малого и среднего бизнеса стали активнее обращаться за услугами по рекламе и продвижению, об этом свидетельствуют данные «Авито Услуг».

Так, спрос на услуги по созданию и продвижению сайтов в Казани увеличился на 143% год к году, а популярность услуг по маркетингу и рекламе в регионе выросла на 181%.

При этом в прошлом году в Казани спрос на услугу рос значительно медленнее: +43% во II квартале 2022 по сравнению со II кварталом 2021 года.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Эксперты обращают внимание, что во II квартале 2023 года выросло и количество объявлений от специалистов по созданию и продвижению сайтов (+39% год к году), а от специалистов по маркетингу и рекламе — на 17%.

В целом активный рост спроса на услуги по созданию и продвижению сайтов во II квартале 2023 года замечен во всех региона России.

Внушительные темпы роста спроса зафиксированы в Омске (+327% год к году), Москве (+149%), Санкт-Петербурге (+148%), Новосибирске (+184%), Красноярске (+182%).

Спрос на услуги специалистов по маркетингу и рекламе во II квартале 2023 года больше всего вырос в Екатеринбурге (+243%), в Нижнем Новгороде (+236%), в Новосибирске (+204%), в Москве (+195%) и Санкт-Петербурге (+182%).

Татарстан по итогам первых семи месяцев 2023 года вошел в пятерку лидеров по количеству вакансий PR-специалистов. Республику в рейтинге обогнали Москва (44% всех вакансий) и Санкт-Петербург (13%). В Свердловской области, Татарстане и Краснодарском крае с пиаром связано по 3% вакансий от их общего количества.

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Илина Хакимова