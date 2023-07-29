Татарстан вошел в пятерку лидеров по количеству вакансий PR-специалистов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстан по итогам первых семи месяцев 2023 года вошел в пятерку лидеров по количеству вакансий PR-специалистов. Об этом сообщает пресс-служба сервиса hh.ru.

Республику в рейтинге обогнали Москва (44% всех вакансий) и Санкт-Петербург (13%). В Свердловской области, Татарстане и Краснодарском крае с пиаром связано по 3% вакансий от их общего количества.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В целом по России наблюдается положительная динамика по росту вакансий для PR-специалистов. За первые семь месяцев 2023 года их количество выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

В Татарстане за период с 25 июня по 25 июля соискатели разместили 98,4 тысячи резюме. Предложений о работе за это время зафиксировано почти на треть меньше — всего 68,4 тысячи.

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Елизавета Пуншева