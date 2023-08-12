Казанцы хотят ежемесячно получать от государства 27 тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Половина жителей Казани признались, что хотели бы получать базовый безусловный доход от государства. Сервис по поиску работы SuperJob узнал, на какую сумму рассчитывают жители столицы Татарстана.

Так, 50% казанцев считают, что сумма выплаты должна составлять 27 тыс. рублей.

В 2021 году горожане называли сумму в 26,6 тыс. рублей, а идею базового безусловного дохода поддерживали 41% респондентов.



Если говорить о России в целом, около 56% респондентов согласны с мнением, что в стране следует ввести фиксированную ежемесячную выплату гражданам со стороны государства: «Базовые потребности человека должны быть удовлетворены, чтобы у него была возможность заниматься тем, чем хотелось бы, и развиваться»; «Наша страна богата ресурсами, являющимися достоянием нации, поэтому и дивиденды должна получать целая нация, а не определенные люди».

Против подобной идеи высказались 12% россиян: «Это развращает»; «Работать надо, а не потакать лентяям»; «Ускорится инфляция».



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Интересно, что сторонников базового безусловного дохода среди мужчин больше, чем среди женщин (59 и 52% соответственно). Выяснилось, что россиянам в возрасте от 35 до 44 лет идея нравится больше, чем тем, кто моложе, и тем, кто старше (также 59%).

Хотели бы получать выплату 6 из 10 граждан с доходом от 30 до 50 тыс. рублей в месяц.

Число россиян, поддерживающих введение базового безусловного дохода, за два года выросло на 6 процентных пунктов. Увеличились и средние запросы к размеру ежемесячной выплаты (с 30 100 до 33 400 рублей).

Среди населения городов-миллионников чаще остальных поддерживали идею введения базового безусловного дохода жители Ростова-на-Дону, Самары и Воронежа (62, 61 и 60% соответственно). Самую большую сумму ежемесячных государственных выплат запросили москвичи — 37 000 рублей в месяц. На втором месте — Краснодар (36 400 рублей). На третьем — Красноярск (36 100 рублей).

Тема введения безусловного дохода для россиян поднималась еще в 2021 году, тогда обсуждалась инициатива о выплатах гражданам России по 10 тыс. рублей в месяц. «Реальное время» выясняло, много это или мало.



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Илина Хакимова