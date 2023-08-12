Казанцы хотят ежемесячно получать от государства 27 тысяч рублей
Половина жителей Казани признались, что хотели бы получать базовый безусловный доход от государства. Сервис по поиску работы SuperJob узнал, на какую сумму рассчитывают жители столицы Татарстана.
Так, 50% казанцев считают, что сумма выплаты должна составлять 27 тыс. рублей.
В 2021 году горожане называли сумму в 26,6 тыс. рублей, а идею базового безусловного дохода поддерживали 41% респондентов.
Если говорить о России в целом, около 56% респондентов согласны с мнением, что в стране следует ввести фиксированную ежемесячную выплату гражданам со стороны государства: «Базовые потребности человека должны быть удовлетворены, чтобы у него была возможность заниматься тем, чем хотелось бы, и развиваться»; «Наша страна богата ресурсами, являющимися достоянием нации, поэтому и дивиденды должна получать целая нация, а не определенные люди».
Против подобной идеи высказались 12% россиян: «Это развращает»; «Работать надо, а не потакать лентяям»; «Ускорится инфляция».
Интересно, что сторонников базового безусловного дохода среди мужчин больше, чем среди женщин (59 и 52% соответственно). Выяснилось, что россиянам в возрасте от 35 до 44 лет идея нравится больше, чем тем, кто моложе, и тем, кто старше (также 59%).
Хотели бы получать выплату 6 из 10 граждан с доходом от 30 до 50 тыс. рублей в месяц.
Число россиян, поддерживающих введение базового безусловного дохода, за два года выросло на 6 процентных пунктов. Увеличились и средние запросы к размеру ежемесячной выплаты (с 30 100 до 33 400 рублей).
Среди населения городов-миллионников чаще остальных поддерживали идею введения базового безусловного дохода жители Ростова-на-Дону, Самары и Воронежа (62, 61 и 60% соответственно). Самую большую сумму ежемесячных государственных выплат запросили москвичи — 37 000 рублей в месяц. На втором месте — Краснодар (36 400 рублей). На третьем — Красноярск (36 100 рублей).
Тема введения безусловного дохода для россиян поднималась еще в 2021 году, тогда обсуждалась инициатива о выплатах гражданам России по 10 тыс. рублей в месяц. «Реальное время» выясняло, много это или мало.
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