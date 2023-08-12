Объем выдачи ипотеки в Татарстане по итогам января — июля вырос на 42%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане по итогам января — июля 2023 года объем выдачи ипотеки вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, об этом свидетельствуют данные ВТБ.

Так, за указанный период банк оформил в республике 6,2 тысячи ипотечных кредитов на сумму свыше 30,1 млрд рублей.

Лидером по количеству и объему выданных кредитов стала «Семейная ипотека» — треть от всех сделок оформили семьи с детьми.

Уточняется, что июль показал наибольший результат по выдачам ипотеки в 2023 году: клиенты банка заключили свыше 1 200 сделок на сумму 5,9 млрд рублей, а средний чек одной сделки составил 4,8 млн рублей.

realnoevremya.ru (архив)

Интерес клиентов за семь месяцев 2023 года фокусировался в основном в сегменте льготного ипотечного кредитования — 58% оформленных жилищных кредитов прошли на условиях госпрограмм.



Объем льготной ипотеки превысил результат семи месяцев прошлого года на 44% и составил 17,5 млрд рублей.

Доля «Семейной ипотеки» составила 33% в структуре выдач ВТБ в Татарстане — 1,7 тысячи сделок на сумму 10,1 млрд рублей. На втором месте по популярности — программа ипотеки с господдержкой, запущенная в 2020 году, на нее пришлось 22% выданных кредитов.

Если говорить о России в целом, за семь месяцев этого года граждане оформили ипотеку на 3,6 трлн рублей, что на 63% превышает результат за аналогичный период 2022 года: ожидается, что выдачи ипотеки впервые в истории могут превысить 6 трлн рублей.



В 2023 году количество сделок, совершенных в рамках «семейной ипотеки», возросло на 5% — с начала года их состоялось более 19 тысяч. Чаще всего за семейной ипотекой обращаются мужчины, чей средний возраст составляет 36 лет. На них приходится 54% от общего числа льготных кредитов за май.



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Илина Хакимова