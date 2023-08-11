Жители 50-летнего казанского дома жалуются на отсутствие капремонта

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ГТРК «Татарстан»

Жители казанского дома по адресу Восход, 5 жалуются на плохое состояние здания и отсутствие капремонта. Самому строению в этом году исполнится 50 лет. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

— Входная железная дверь очень некачественно сделанная — она вся вот так вот хлюпает и ходит ходуном, и вторая дверь тоже. Двери надо хорошо делать, качественно и контролировать качество работ там. Ну сами видите — стены обшарпаны и так далее, плитка вся отлетела, — сетуют жители.

На верхних этажах протекает крыша, из-за чего возникает грибок. Местные жители неоднократно обращались в управляющую компанию. Однако результатов это не дало. В администрации Кировского и Московского района сообщили, что частичный ремонт уже проводили.

скриншот realnoevremya.ru/ГТРК «Татарстан»

— Работы по ремонту подъездов целесообразно проводить после работ капитального характера, а именно по замене внутридомовой системы электроснабжения и ремонта кровли. За счет средств капитального ремонта ранее были также выполнены: в 2007 году — замена розлива теплоснабжения, в 2017 году — установка узла погодного регулирования, в 2021 году — замена кровли, — заявили в администрации.

План работ по капитальному ремонту домов составлен до 2025 года. Этот дом в списке не числится.

Напомним, в редакцию «Реального времени» обратились жители дома №9 по улице Академика Глушко в Казани. Люди жалуются, что уже много лет не могут добиться капитального ремонта. Каждую зиму жильцы замерзают из-за холодных, продуваемых стен. Промерзает и сам дом, как результат — в квартирах образовалась плесень. Граждане просят утеплить дом, но вопрос откладывается. Подробности — в материале.

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Елизавета Пуншева