В Сергиевом Посаде после взрыва арестовали технического директора фирмы «Пиро-Росс»

После взрыва на складе в Сергиевом Посаде суд арестовал Сергея Чанкаева — технического директора фирмы «Пиро-Росс». Об этом «РИА Новости» сообщили в суде.

— Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Чанкаеву меры пресечения в виде заключения под стражу, — заявили агентству.

Здание суда, в котором проходило заседание, также пострадало от взрыва. Как заявляли в пресс-службе суда, работе это не помешало, пострадавших также не было.

Взрыв в Сергиевом Посаде прогремел на территории Загорского оптико-механического завода в районе котельной 9 августа. Происшествие произошло из-за нарушения технологического процесса, заявили в экстренных службах. Разрушен склад на площади 1,6 тыс. кв. метров.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, в результате чего произошло возгорание на складе пиротехники (ст. 217 УК РФ).

Разбор завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде завершили. Работы на месте продолжаются. Установлено нахождение четырех человек, числившихся пропавшими, неизвестна судьба еще восьмерых.

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Елизавета Пуншева