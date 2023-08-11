В Казани пройдет фестиваль уличных культур «Урам»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани в пятый раз состоится фестиваль уличных культур «Урам». Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе экстрим-парка «Урам», в котором пройдет мероприятие.

В рамках фестиваля пройдут чемпионаты Татарстана по ВМХ, самокатному спорту, открытые соревнования по ВМХ, самокату, роликам, скейтборду, паркуру и воркауту. Кроме того, состоится турнир по баскетболу 3х3 в рамках Лиги республики 3х3. Также запланированы танцевальные батлы новых форматов.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

— Фестиваль — это то, с чего началось развитие движения «Урам». Первое событие прошло 20 октября 2018 года на бывшей мебельной фабрике, где сейчас располагается арт-пространство Werk. Тогда мы впервые после долгого перерыва собрали на одной площадке представителей различных сообществ уличной культуры, получили огромный отклик и запрос на подобные мероприятия в городе, — рассказала директор экстрим-парка Мария Крюкова.

С 28 июля начался тур по пяти городам Татарстана — Нижнекамску, Набережным Челнам, Менделеевску, Альметьевску и Лаишево. Там прошли отборочные этапы. По их итогам татарстанские спортсмены получили приглашения на финальный этап соревнований в Казани.

Фестиваль состоится 30 августа. В программу соревнований включены самокат (АМ-PRO-STREET-Best trick) и ролики.

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Елизавета Пуншева