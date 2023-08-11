В Казани ограничат движение по улице Сыртлановой до конца августа

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Движение по улице Сыртлановой в Казани ограничат со следующей недели до конца августа, сообщили в Комитете внешнего благоустройства города.



Проезд в районе дома №17 по проспекту Победы закроют с 15 по 31 августа.

Это связано с реконструкцией участка водопровода.

В Казани больше чем на два месяца — с 23 августа по 31 октября — из-за реконструкции участка водопровода ограничат движение по улице Наки Исанбета.

На три недели из-за переустройств инженерных сетей в Казани ограничили движение по улице Фучика на участке от ул. Закиева до ул. Минской — с 10 по 30 августа.

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Маргарита Головатенко