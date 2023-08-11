Жителя Казани арестовали и оштрафовали на 30 тысяч рублей за экстремистскую публикацию

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Жителя Казани арестовали на 30 тысяч рублей и арестовали на 14 суток за размещенную в интернете публикацию с признаками экстремизма, сообщили в пресс-службе службе МВД России по Татарстану.



Ранее казанца уже привлекали к ответственности за демонстрацию символики экстремистских организаций и за публичную дискредитацию Вооруженных сил России.

Полицейские собрали материал по высказываниям, направленным на возбуждение вражды в отношении группы лиц, выделенной по национальному признаку. Его направили в СУ Следкома России по региону для принятия процессуального решения.

За первые шесть месяцев текущего года в России зарегистрировали почти 1,2 тысячи преступлений террористического характера и более 730 преступлений экстремистской направленности. В январе — июне 2023 года было зарегистрировано 1 193 преступления террористического характера, что на 10,4% меньше, чем в прошлом году. Вместе с этим были зафиксированы 734 преступления экстремистской направленности — на 5,3% меньше, чем в 2022-м.

В Госдуму в июле внесли законопроект, предполагающий лишение гражданства, полученного по рождению, в ряде случаев. Согласно документу, российского гражданства по рождению могут лишать за дезертирство, дискредитацию армии и призывы к экстремизму.

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Маргарита Головатенко