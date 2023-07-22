В России зафиксировано снижение количества преступлений террористического характера

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За первые шесть месяцев текущего года в России зарегистрировали почти 1,2 тысячи преступлений террористического характера и более 730 преступлений экстремистской направленности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

Так, в январе — июне 2023 года было зарегистрировано 1 193 преступления террористического характера, что на 10,4% меньше, чем в прошлом году. Вместе с этим были зафиксированы 734 преступления экстремистской направленности — на 5,3% меньше, чем в 2022-м.

В целом в этом году было зафиксировано наименьшее количество террористических преступлений за последние три года. Например, в январе — июне 2021-го их было 1 271, а в первом полугодии 2022-го — 1 332.

Напомним, в январе в России возросло количество зарегистрированных преступлений экстремистской направленности. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года оно увеличивалось почти на 160%.



Так, в январе зарегистрировали 157 преступлений террористического характера — показатель вырос на 12,1%, и 134 преступления экстремистской направленности (+157,7%).

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Максим Кокунин