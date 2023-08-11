«Ключевая история — в частоте сердечных сокращений»: татарстанцам рассказали, какая ходьба полезна для сердца

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ключевое упражнение для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний — ходьба. Однако обычных прогулок — из дома на работу, в парке и так далее — недостаточно, рассказал на пресс-конференции врач по спортивной медицине Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Нияз Бикчурин.

— Ключевая история — в частоте сердечных сокращений. Сейчас это очень просто можно измерить, у всех нас есть какие-то гаджеты, которые мы носим на руках — это трекеры, это часы, это шагомеры, которые нам показывают цифры <...> Ходить нужно таким образом, чтобы была легкая отдышка, но при этом мы могли поддерживать беседу, то есть когда мы уже задыхаемся, надо сбавить темп. Ходить нужно так, как будто мы, может быть, куда-нибудь опаздываем, — объяснил он татарстанцам.

Специалист заявил, что если есть возможность проконтролировать, то желательно держать свой пульс на проценте 60—70% от максимального — это оптимальная нагрузка для сердечно-сосудистой системы. Рассчитать максимум можно, вычтя из 220 свой возраст.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По его словам, ходьба проще, безопаснее и доступнее бега. Она также может помочь решить проблемы с сутулостью.

Нияз Бикчурин также рекомендовал татарстанцам заниматься скандинавской ходьбой, которая интенсивнее обычной. По его словам, она эффективна.

Напомним, британские ученые выяснили, что ежедневные прогулки продолжительностью 30 минут способны продлить жизнь на 16 лет. Чтобы добиться такого результата, ходить надо достаточно быстро.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина