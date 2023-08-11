Афганистан даст Татарстану более $2 млн на разведение овец

Компания из Афганистана Saif Nooran Baradaran Ltd даст Татарстану более $2 млн на разведение овец, сообщили в пресс-службе Агентства инвестиционного развития республики.



Компания учредит совместное предприятие для расширения деятельности по овцеводству совместно с татарстанским Крестьянско-фермерским хозяйством Даукаев Р.М.

Договоренности достигли в ходе встречи АИР Татарстана с Благотворительным патриотическим фондом мусульман. На ней обсуждали развитие торгово-экономических и гуманитарных отношений между Россией и Афганистаном.

Проект по разведению овец в том числе направлен на укрепление взаимоотношений между Афганистаном и Татарстаном.

realnoevremya.ru (архив)

А августе раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о создании республиканского оргкомитета по подготовке и проведению в Казани пятого заседания Московского формата консультаций по Афганистану. Всего в состав республиканского оргкомитета вошли 32 человека.

Мероприятие пройдет в столице Татарстана по предложению МИД России 29 сентября 2023 года. Основной на встрече станет тема инклюзивности временного правительства запрещенного в России движения «Талибан»*. Планируется обсуждение вопросов борьбы против терроризма и наркопреступности.

* «Талибан» — организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003. Запрещена в России.

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Маргарита Головатенко