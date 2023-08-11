В Чистополе жители жалуются на частое отключение воды летом

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео ГТРК «Татарстан»

Жители Чистополя жалуются на частое отключение воды этим летом: «засуха» может продолжаться неделями. Горожане не всегда успевают даже сделать запасы воды, а у местного «Водоканала», по словам местных жителей, только одна автоцистерна, сообщает ГТРК «Татарстан».

Проблема началась еще в начале лета, а к августу совсем усугубилась: в сильную жару воды нет по несколько дней.

Как сообщают местные жители, «воду отключают, через два часа сообщают». По словам горожан, дозвониться до местного «Водоканала» тоже крайне проблематичная задача. Дмитрий Рыковский, житель Чистополя, рассказал, что организация оповещает об отключении после того, как воду уже отключили, часа через три-четыре.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Представители организации города заявили, что проблема заключается в крайней изношенности сетей: власти не успевают чинить гнилые трубы.

— У нас самое узкое место — центр города. При прорыве этого участка сети у нас большая часть города остается без воды. Пока мы не закончим модернизацию сетей на этом участке города, у нас проблема с этими авариями останется незакрытой, — объясняет Павел Емельянов, заместитель руководителя исполнительного комитета Чистопольского муниципального района.

Главный инженер АО «Чистопольский водоканал» Алмаз Мифтахутдинов заявил, что «все делается для народа, так скажем, чтобы в будущем нормально было. Все сети старые, гнилые, и из-за этого у нас случился гидроудар. И начались у нас утечки. Делаем, устраняем своими силами».

Чистопольцы же были вынуждены объединиться и составить коллективное обращение в прокуратуру Татарстана. Количество подписей под ним растет с каждым днем.

Жители Пестрецов тоже жалуются на регулярные отключения воды, а также электричества. Причины им называют разные — от ремонтных работ до проблем из-за полива огородов.



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Илина Хакимова