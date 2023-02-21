В 2024 году не менее 85% дорог в крупнейших агломерациях России приведут в нормативное состояние

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2024 году не менее 85% дорог в крупнейших агломерациях России приведут в нормативное состояние. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.

«Реальное время» ведет текстовую и онлайн-трансляцию послания главы государства Федеральному собранию. С главными заявлениями Владимира Путина можно ознакомиться в новостной ленте интернет-газеты.



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Татьяна Демина