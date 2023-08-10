Россия направила Индии предложение о введении безвизового обмена тургруппами

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Россия предложила Индии заключить межправительственное соглашение о групповых безвизовых поездках туристов по аналогии с Китаем и Ираном, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.



— Механизм действия соглашения пока отрабатывается, идет проработка по дипломатическим каналам, — добавил он.

Решетников указал, что задача минимум — возвращение доковидного объема въездного турпотока.

— Нам надо замещать выпавший европейский поток из недружественных стран. Задачи по въездному туризму у нас тоже есть. Четверки-пятерки мы строим, в том числе и под въездной туризм, — приводит его слова «Интерфакс».

26 июля Максим Решетников заявил, что между Россией и Китаем со дня на день начнется безвизовый туристический обмен. С российской стороны он начался 1 августа. Пока работает только по одному направлению — из России в Китай.

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Маргарита Головатенко