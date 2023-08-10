Айрат Фаррахов: за два года нужно доказать востребованность исламского банкинга

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Принятие закона об исламском банкинге в России является результатом компромисса, и в предстоящие два года эксперимента предстоит нивелировать «шероховатости». Об этом заявили участники Научно-практической конференции «Проблемы и перспективы исламского банкинга в России» с участием президента академии наук Татарстана Рифката Минниханова.

С 1 сентября в стране запускается эксперимент о введении исламского банкинга в четырех регионах, такой закон подписал президент России в июле этого года.

— В течение двух лет предстоит доказать, что этот механизм востребован, — отметил депутат Госдумы Айрат Фаррахов.

По его словам, еще на этапе второго чтения удалось внедрить норму об исламской ипотеке, и в перспективе предстоит внести изменения в федеральный закон о банковской деятельности и Гражданский кодекс России. По его мнению, внедрение нового инструмента позволит влиться в финансовые потоки исламских стран. Пока в Казани действует первый офис Сбербанка, который работает по правилам шариата.

Президент России Владимир Путин подписал закон об экспериментальном правовом режиме деятельности по исламскому банкингу 4 августа. Его протестируют в четырех регионах страны — Татарстане, Башкирии, Чечне и Дагестане. Эксперимент стартует в начале осени 2023 года — тогда же вступит в силу закон, подписанный Владимиром Путиным. Его действие продлится два года, до 1 сентября 2025-го.

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Луиза Игнатьева